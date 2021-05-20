В мире зафиксирован рост торговли поддельными справками о вакцинации

Правительства разных стран мира обещают все больше преференций и послаблений тем, кто получил отрицательный ПЦР-тест и сертификат о вакцинации. На этом фоне был зафиксирован рост числа поддельных документов, появившихся в продаже в интернете.

Об этом сообщила газета «Известия», со ссылкой на данные американо-израильской компании в сфере кибербезопасности Check Point. Эксперты обнаружили более 1,2 тысяч компаний, продающих фальшивые документы. Один из авторов этого исследования Одед Вануну, сообщил изданию, что больше всего подделок продается в США, Великобритании и Германии. Но фальшивки есть и в российском сегменте Сети. Чтобы избежать развития нелегального бизнеса, нужно создать всемирную базу вакцинированных граждан.

В начале пандемии мошенники торговали поддельными средствами индивидуальной защиты, сейчас они переключились на фальшивые документы и дозы препаратов.

«Широко доступны любые „вакцины“ — Sputnik, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca. Цены очень разнятся, но порой они доходят до тысячи долларов», — рассказал «Известиям» почетный профессор Школы регулирования и глобального управления Австралийского национального университета Родерик Броадхерст.

На 12 из 20 обследованных рынках даркнета были обнаружены поддельные вакцины. Мало того, что все препараты были фальшивыми. Иногда даже их покупателю не высылали.

Броадхерст также озвучил расценки на поддельные свидетельства. Отрицательный тест на коронавирус стоит 25 долларов (1844 рубля), сертификат о вакцинации — 250 долларов (18 442 рубля).

Израильские исследователи из компании в сфере кибербезопасности Check Point еще прошлой осенью выявили 20 подпольных торговцев. Сейчас сляпанными на коленке сертификатами торгуют уже 1,2 тысячи площадок. Большинство сделок заключаются через каналы Telegram.

«Мы можем сказать, что сегодня доступно более 100 каналов, в то время как в начале марта было всего пять. Основные страны, в которых торговля липовыми сертификатами идет наиболее активно, — США, Великобритания и Германия», — рассказал Одед Вануну.

Эксперты также обнаружили несколько объявлений о продаже сертификатов на российскую вакцину «Спутник V» на русском языке. Они продаются по 600 долларов (44 262 рубля). Это на 100 долларов дороже чем Oxford-AstraZeneca (36 885 рублей), а на 150 долларов дешевле китайской Sinopharm (55 327 рублей).

Прокуратура Ростовской области добилась блокировки сайта, торговавшего поддельными медицинскими справками. Их покупали несовершеннолетние, желающие участвовать в спортивных соревнованиях.