Spotify назвал самых популярных российских музыкантов за рубежом

Специалисты стримингового сервиса Spotify составили рейтинг российских исполнителей, которых чаще всего слушают в других странах. В тройке лидеров оказались Петр Чайковский, Rauf & Faik и Tony Igy.

«Абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских музыкантов стало имя Петра Чайковского. Его композиции в исполнении различных оркестров и солистов публиковались в рамках сочинений или отдельных сборников», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы Spotify в России.

Собеседник агентства добавил, что сейчас в сервисе можно найти более 100 плейлистов с композициями Чайковского. Вторую строчку списка занял музыкант Tony Igy (Антон Игумнов). Он стал автором песни «Astronomia», а в 2020 году выпустил сразу несколько новых работ.

На третью строчку сервис поставил дуэт Rauf & Faik. Исполнители совместно с NILETTO записали песню «Если тебе будет грустно», набравшую большую популярность. Кроме того, дуэт записал кавер на вирусную песню «Я дома» тиктокера Дани Милохина.

Еще в список популярных российских исполнителей попал дуэт Matisse & Sadko. Кроме того, в рейтинге можно найти диджея ARTY и группу АИГЕЛ.