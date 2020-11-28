Способы смертной казни расширили в США

После расширения списка приговоренных к смертной казни разрешается помещать в газовые камеры, на электрический стул и расстреливать. Такие меры можно применять по отношению к осужденным на федеральном уровне преступникам. Этими правами наделили местные власти.

Изменения вступят в силу 24 декабря.

Несмотря на уже внесенные изменения, две казни, запланированные на конец года, пройдут с использованием смертельной инъекции. При этом неизвестно, каким образом пройдут казни трех других преступников в январе 2021-го.

Во всех штатах, где применяется смертная казнь, разрешено вводить смертельные инъекции. Однако фармацевтические компании часто отказываются выдавать правительству препараты для убийства. По этой причине некоторые штаты используют альтернативные методы казни.

В 2014 году после неудачной казни в Оклахоме тогдашний президент США Барак Обама поручил Министерству юстиции подумать над смертельной казнью в целом и о правах человека, связанных со смертельными инъекционными наркотиками.

Верховный суд США вернул смертную казнь в 1976 году. С тех пор в американских тюрьмах этим способом лишили жизни более 1,5 тысячи заключенных. Причем только трое из них — федеральные преступники, остальных казнили по решению местных властей. В федеральных тюрьмах сейчас содержатся около 60 приговоренных к высшей мере наказания.