Способствующие достижению превосходства в киберпространстве технологии заинтересовали США

Американские ВВС выказали интерес к инновационным технологиям, которые в будущем помогли бы Штатам достичь превосходства над противником в киберпространстве. С запросом ознакомился RT.

«Цель данного общего объявления — разработка технологий следующего поколения, необходимых для реализации этой концепции. Они могут быть интегрированы и преобразованы в боевые возможности», — говорится в документе.

Отмечается, что Штаты интересуют инновации, которые связаны с обеспечением безопасности данных в непроверенных средах, а также методы защиты от нетрадиционных киберугроз и средства для восстановления после нападений.

Кроме того, интерес для США представляют кибермоделирование, симуляция и поддержка процесса принятия решений во время военных миссий. На эти исследования планируется выделить 975 миллионов долларов.