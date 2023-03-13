Мир 13 марта 2023, 11:08 Способным к диверсии на «Северных потоках» спецназом обладали только США и Англия — Патрушев Патрушев подверг сомнению версию о подрыве «Северных потоков» украинскими диверсантами РИА «Новости»

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Украинская террористическая группировка не могла подорвать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», потому что на это способны только хорошо подготовленные спецподразделения. Такими владеют США и Великобритания, заявил в интервью сайту aif.ru секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Не секрет, что для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой. Они точно имеются у США и Англии», — сказал он.

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Другие страны НАТО, по словам секретаря Совбеза, тоже привлекают к организации диверсий боевых пловцов, но не делают этого самостоятельно — только с разрешения страны, которая диктует повестку в Североатлантическом альянсе.

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Он предположил, что версию о причастности к подрыву газопроводов некой группы украинских террористов выдвинули, чтобы покрыть настоящих заказчиков преступления. Николай Патрушев заявил, что теория о непричастности США и Великобритании рассчитана на аудиторию, которая не склонна мыслить логически.

Немецкое издание Zeit и американская газета The New York Times заявили, что диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» устроила независимая от правительств проукраинская группировка. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это работой американской пропаганды и заявил, что в «украинский след» европейские читатели не поверили.