Способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в немецкий порт
«Фортуна» сейчас находится в районе недостроенного участка газопровода. Ее сопровождает судно снабжения «Катунь».
На этой неделе Соединенные Штаты ввели санкции против строившего «Северный поток — 2» трубоукладчика «Фортуна», его владельца «КВТ-Рус» и компании «Рустанкер». С декабря 2020 года это судно проложило 2,6 километра труб газопровода в немецких водах.
В Минэкономики Германии выразили сожаление после введения этих ограничений. Представитель ведомства отметил, что Вашингтон хочет, чтобы Берлин пересмотрел свою позицию в отношении этого проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что США такими решениями нарушают международное право.
Для поддержки строительства «Северного потока — 2» в Германии учредили специальный экологический фонд.