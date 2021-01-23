«Фортуна» сейчас находится в районе недостроенного участка газопровода. Ее сопровождает судно снабжения «Катунь».

На этой неделе Соединенные Штаты ввели санкции против строившего «Северный поток — 2» трубоукладчика «Фортуна», его владельца «КВТ-Рус» и компании «Рустанкер». С декабря 2020 года это судно проложило 2,6 километра труб газопровода в немецких водах.

В Минэкономики Германии выразили сожаление после введения этих ограничений. Представитель ведомства отметил, что Вашингтон хочет, чтобы Берлин пересмотрел свою позицию в отношении этого проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что США такими решениями нарушают международное право.

Для поддержки строительства «Северного потока — 2» в Германии учредили специальный экологический фонд.