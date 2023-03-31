Мир 31 марта 2023, 23:33 Способную изменить ход конфликта на Украине силу назвали в Париже France-Presse: в Париже заявили о способности Китая изменить ход конфликта на Украине Pxhere

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Единственная держава, которая способна оказать «немедленное и радикальное» влияние и изменить ход конфликта на Украине, — это Китай. Такое мнение высказали в Елисейском дворце. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство France-Presse.

Как указано в материале французского агентства, лидер Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Китай намерен предостеречь эту страну от «пагубного решения» об оказании военной поддержки России.

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«Если Китай примет это „роковое решение“, оно будет иметь существенный стратегический эффект на ход конфликта», — отметили в Елисейском дворце.

Макрон, по информации источников агентства, хочет договориться с Пекином о поддержке гражданского населения Украины. кроме того, французский президент хочет «найти путь в краткосрочной перспективе для разрешения конфликта».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Китай может стать посредником в урегулировании конфликта на Украине.

МИД Китая в конце февраля представил план по урегулированию ситуации на Украине. В документ вошли 12 пунктов. В них указывалась необходимость уважения независимости и территориальной целостности всех стран, а также возвращение России и Украины к переговорам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал. что некоторые пункты представленного плана сейчас невозможно реализовать из-за позиции киевского режима. По его словам, находящиеся в полной зависимости от западных кураторов украинские власти не могут ослушаться и продолжают по их приказу вести боевые действия.