Экономика России хорошо противостоит санкциям западных стран. Об этом сказано в сюжете французского телеканала France 2. Полки супермаркетов заполнены продуктами, а посетители могут без труда найти французские товары или бутылки европейского вина.

В своем сюжете журналисты заявили, что зайти в супермаркет в Москве — это тоже самое, что зайти в любой другой супермаркет на Западе.

«Полки заполнены продуктами. Клиенты без труда могут найти французские товары или бутылки европейского вина», — признали журналисты.

Телеканал отметил, что экономика России «похоже» хорошо противостоит санкциям Запада. Также журналисты констатировали, что сокращение ВВП страны будет значительно меньше прогнозируемого. Многим российским компаниям удалось обойти ограничения, несмотря на уход западных фирм. Для этого они просто заменили поставщиков.

Зарубежные производители кондитерских изделий объявили об уходе с российского рынка. Одной из них стала компания Lindt & Sprungli. Обеспечить достойную замену полюбившимся шоколадкам смогут подмосковные предприятия. Регион стал одним из лидеров в стране по производству шоколада по итогам первого квартала 2022 года.