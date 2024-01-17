Мир 17 января 2024, 09:31 Способность Украины победить Россию оценили в Словакии Премьер Словакии Фицо счел бессмысленной военную помощь Украине РИА «Новости»

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Украина не сможет победить Россию на поле боя, даже если западные страны направят ей новые партии оружия. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Думали, что если дать Украине оружие и миллиарды денег, то она принесет израненного русского медведя на тарелке? Не будет этого. Никогда не будет этого», — заявил он.

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Фицо отметил, что экономика России работает в привычном режиме, а курс национальной валюты остался стабильным.

«Наоборот, страна стала гораздо более самодостаточной. Российские энергетические компании сообщают о рекордных поставках нефти и газа в такие страны, как Индия и Китай», — добавил политик.

Ранее лидер Словакии заявил, что тактика Запада на Украине изначально оказалась неверной, исходя из неправильной оценки мощности России. Он подчеркнул, что причины конфликта формировались еще в 2014 году под влиянием США.