Мир 08 декабря 2023, 15:36 Способность ОПК России приспосабливаться к санкциям удивила американских экспертов Defense News: ОПК России поразил своей адаптивностью к западным санкциям РИА «Новости»

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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России успешно адаптировался к западным санкциям. Россия нарастила производство военной техники и боеприпасов. Об этом рассказали эксперты издания Defense News.

Россия, указали в материале, продемонстрировала «поразительную степень способности адаптироваться» к санкционному давлению. Журналисты признали, что российское руководство приложило значительные усилия для увеличения производства военной техники, включая танки, артиллерийские системы, гранатометы, ракеты.

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По данным Defense News, по некоторой военной продукции производство выросло не в разы, а на порядок. Эксперты издания выразили уверенность, что Россия продолжит производство вооружений, что может дать ей большое преимущество. В то же время ОПК западных стран отстает от уровня России.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что с января по ноябрь 2023 года предприятия ОПК России значительно нарастили объем продукции, по сравнению с показателями 2022 года. Известно, что в несколько раз увеличился выпуск бронетанкового вооружения, авиационной техники и беспилотников.