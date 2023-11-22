Мир 22 ноября 2023, 22:14 Способное спасти Украину «оружие» назвали в Италии Fatto Quotidiano: Украину могли спасти переговоры c Россией РИА «Новости»

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Мирные переговоры с Россией были единственным способом спасти Украину в начале конфликта. Об этом написало итальянское издание Fatto Quotidiano.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский просит еще оружия, хотя уже получил все: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow. Запад еще не изобрел волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта», — отметили в статье.

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Автор напомнил, что украинский лидер столкнулся с наступлением российских войск по всей линии боевого соприкосновения. Это произошло на фоне истощения ВСУ и потери большого количества вооружения НАТО.

В публикации отметили, что у киевского режима не получится взять Крым и Запорожскую область. Украинским военным приходится продолжать боевые действия, только чтобы не сохранить имидж президента США Джо Байдена перед выборами.

На внеочередном саммите G20 президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он назвал военные действия трагедией конкретных людей, семей и страны в целом, призвав задуматься о том, как ее прекратить.