Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая способна достроить трубопровод «Северный поток-2», вышла из немецкого порта Мукран.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic. Выход «Фортуны состоялся после того, как Дания выдала разрешение на достройку объекта с использованием оснащенного системой якорного позиционирования судна.

Судно, по данным портала, во вторник 7 июля покинуло Мукран и двинулось на юго-восток. Мукран — это логистическая база проекта, там хранятся трубы для строительства газопровода.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, которые тянутся от побережья России через Балтийское море в Германию. Годовая мощность прогона составляет 55 миллиардов кубометров. Сейчас газопровод построен на 93%.

Завершающие работы по прокладке труб остановили в декабре 2019 года, когда США ввели санкции против предприятий и организаций, которые сотрудничают с Россией по строительству трубопроводов.

Датское энергетическое агентство накануне внесло изменения в разрешение на ведение работ. Компания Nord Stream 2 может использовать трубоукладочные суда с якорями в водах Дании для строительства газопровода «Северный поток — 2».