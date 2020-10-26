Судно-трубоукладчик «Академик Черский» движется в направлении логистической базы «Северного потока — 2» — немецкий порт Мукран. В сторону Германии также плывут суда снабжения «Умка» и «Финвал».

Это следует из данных портала MarineTraffic. В порту Мукран хранятся трубы для строительства газопровода.

«Академик Черский» покинул место стоянки около Калининграда вечером 25 октября.

На прошлой неделе государственный департамент США сообщил о намерении расширить санкции против «Северного потока — 2».

При этом в Германии заявили, что страна нуждается в реализации проекта. Отказ от строительства российского газопровода отрицательно скажется в первую очередь на рядовых немецких гражданах. Об этом заявил депутат Гуннар Линдеманн.

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Против проекта активно выступают США. Вашингтон продвигает в Европу американский сжиженный природный газ (СПГ).