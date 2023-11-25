Мир 25 ноября 2023, 14:18 Способ завершения конфликта на Украине озвучили в Крыму Постпред Мурадов: отказ НАТО от расширения поможет завершить конфликт на Украине РИА «Новости»

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Одним из вариантов завершения конфликта на Украине станет возвращение НАТО к границам 1997 года и отказ от дальнейшего расширения. Об этом РИА «Новости» заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Вариант завершения конфликта хорошо известен в Брюсселе и Вашингтоне. Россия изложила его в предложениях от декабря 2021 года в адрес НАТО о неделимой и равной безопасности в Европе. Но после этого началось движение Запада на Востока, а также разрушение США и их союзниками всей системы европейского сотрудничества», — сказал он.

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По словам Мурадова, стремление западных СМИ продвигать корейский вариант завершения конфликта является попыткой продать подороже полудохлую корову.

«Хорошо понимаем, что подобные разглагольствования свидетельствуют о желании противника накачать Украину новыми вооружениями, набраться сил и продолжить агрессию против России. Так что мы не купим пораженную нацистской чумой и уже издыхающую киевскую корову», — заключил постпред.

Ранее депутат Леонид Слуцкий заявил, что Украине следует вернуться к переговорам, но уже с учетом нынешних территориальных реалий. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что страна не отказывается от переговоров с Украиной.