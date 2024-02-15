Мир 15 февраля 2024, 17:55 Способ заработать на мобилизации придумали на Украине «Укррудпром»: на Украине захотели брать плату с компаний за бронь от армии РИА «Новости»

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На Украине предложили две концепции экономического бронирования, позволяющего избежать мобилизации во время конфликта. Об этом сообщило издание «Укррудпром».

По его данным, два разных варианта экономического бронирования разработали офис президента Украины и инициативная группа в Верховной раде, собранная главой экономического комитета Дмитрием Наталухой.

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Офис Владимира Зеленского предложил взимать налог с реально получаемой зарплаты. Проект касается тех, у кого официальный доход составляет от 30 до 35 тысяч гривен (от 72 до 84 тысяч рублей) в месяц.

Концепция, разработанная в Раде, основывается на новом «квазиналоге». Депутаты предложили взимать с предприятия 20 тысяч гривен (48 тысяч рублей) в месяц за бронь сотрудника от армии, а деньги направлять на оборону страны.

По объемам ожидаемых поступлений в бюджет обе концепции похожи. Предполагается, что такие сборы позволят Украине дополнительно получать до 9,2 миллиарда долларов в год.

Владимир Зеленский продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине до 13 мая. По словам вице-спикера Рады Александра Корниенко, украинцы начали поступать в аспирантуру, чтобы избежать военной службы.