15 февраля 2024, 17:55
Способ заработать на мобилизации придумали на Украине
«Укррудпром»: на Украине захотели брать плату с компаний за бронь от армии
На Украине предложили две концепции экономического бронирования, позволяющего избежать мобилизации во время конфликта. Об этом сообщило издание «Укррудпром».
По его данным, два разных варианта экономического бронирования разработали офис президента Украины и инициативная группа в Верховной раде, собранная главой экономического комитета Дмитрием Наталухой.
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Офис Владимира Зеленского предложил взимать налог с реально получаемой зарплаты. Проект касается тех, у кого официальный доход составляет от 30 до 35 тысяч гривен (от 72 до 84 тысяч рублей) в месяц.
Концепция, разработанная в Раде, основывается на новом «квазиналоге». Депутаты предложили взимать с предприятия 20 тысяч гривен (48 тысяч рублей) в месяц за бронь сотрудника от армии, а деньги направлять на оборону страны.
По объемам ожидаемых поступлений в бюджет обе концепции похожи. Предполагается, что такие сборы позволят Украине дополнительно получать до 9,2 миллиарда долларов в год.
Владимир Зеленский продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине до 13 мая. По словам вице-спикера Рады Александра Корниенко, украинцы начали поступать в аспирантуру, чтобы избежать военной службы.
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