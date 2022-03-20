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    20 марта 2022, 14:44

    «Способ решить проблемы». Какова выгода США в ситуации на Украине

    Военный эксперт Литовкин: США считают, что ситуацией на Украине могут решить свои проблемы

    Андрей Васильев, Максим Зинкин

    Сложившаяся ситуация на Украине полностью срежиссирована США, которые таким образом решают возникшие политические проблемы. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

    Он объяснил, что деятельность нацбатов является актом терроризма.

    «Видели уже в Сирии, Ливии, Афганистане. Все срежиссировано в США, где считают, что таким образом решат свои политические проблемы», — заявил эксперт.

    Литовкин заявил, что до последнего момента Украина была высокотехнологичным государством и вполне могла произвести ядерную бомбу.

    «Да, есть ученые, инженеры, производства, способные произвести химическое и биологическое оружие. Могут ядерную бомбу создать», — завил он.

    Эксперт добавил, что нынешние кураторы у украинского правительства сами создают ситуацию, выходящую за рамки логики и просто политической объективности.