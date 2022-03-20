«Способ решить проблемы». Какова выгода США в ситуации на Украине
Военный эксперт Литовкин: США считают, что ситуацией на Украине могут решить свои проблемы
Сложившаяся ситуация на Украине полностью срежиссирована США, которые таким образом решают возникшие политические проблемы. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.
Он объяснил, что деятельность нацбатов является актом терроризма.
«Видели уже в Сирии, Ливии, Афганистане. Все срежиссировано в США, где считают, что таким образом решат свои политические проблемы», — заявил эксперт.
Литовкин заявил, что до последнего момента Украина была высокотехнологичным государством и вполне могла произвести ядерную бомбу.
«Да, есть ученые, инженеры, производства, способные произвести химическое и биологическое оружие. Могут ядерную бомбу создать», — завил он.
Эксперт добавил, что нынешние кураторы у украинского правительства сами создают ситуацию, выходящую за рамки логики и просто политической объективности.