Сложившаяся ситуация на Украине полностью срежиссирована США, которые таким образом решают возникшие политические проблемы. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Он объяснил, что деятельность нацбатов является актом терроризма.

«Видели уже в Сирии, Ливии, Афганистане. Все срежиссировано в США, где считают, что таким образом решат свои политические проблемы», — заявил эксперт.

Литовкин заявил, что до последнего момента Украина была высокотехнологичным государством и вполне могла произвести ядерную бомбу.

«Да, есть ученые, инженеры, производства, способные произвести химическое и биологическое оружие. Могут ядерную бомбу создать», — завил он.

Эксперт добавил, что нынешние кураторы у украинского правительства сами создают ситуацию, выходящую за рамки логики и просто политической объективности.