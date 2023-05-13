13 мая 2023, 11:22
Способ понять мотивы России на Украине предложили в США
Американский экономист Сакс предложил сравнить Украину с Мексикой для понимания России
США смогут понять мотивы России в спецоперации, если сравнят Украину с Мексикой. Об этом в эфире YouTube-канала для The Canadian Foreign Policy Institute сообщил американский экономист Джеффри Сакс.
«Просто давайте представим, что Мексика и Китай заявят о создании военного союза. Очевидно, что в этой ситуации власти США и Канады не скажут, что это личный выбор Мексики, которая вольна делать все, что захочет», — предположил он.
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По мнению Сакса, главной причиной нынешнего кризиса стало ощущение НАТО собственной безнаказанности при продвижении к новым границам.
«Если вы помните, то США давали обещание не расширять границы НАТО, но уже в 1992 году появились обратные планы. Из архивных документов можно узнать, что включение Украины в альянс обсуждали уже очень давно», — добавил экономист.
Также он отметил, что украинский конфликт можно разрешить мирным диалогом исключительно в случае отказа НАТО от расширения.
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что мир от глобальной катастрофы уберегает только лишь сдержанность российского лидера Владимира Путина.
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