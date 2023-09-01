Мир 01 сентября 2023, 11:21 Способ быстро завершить конфликт на Украине назвали в США Макгрегор призвал выслушать Россию для завершения конфликта на Украине РИА «Новости»

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В США нашли способ быстро завершить украинский конфликт. Для этого надо выслушать Россию, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру. Беседу опубликовали на YouTube.

США, по мнению Макгрегора, следует проявить готовность договариваться и встретиться с Россией. Военный отметил, что все произошло только потому, что американская сторона отказывалась слушать «кого-либо в Москве на протяжении десятилетий».

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«Если вы их внимательно выслушаете, они объяснят свою позицию, и у нас появится шанс договориться о прекращении этой ужасной трагедии», — заявил бывший советник главы Пентагона.

Он также считает, что Штатам следует остановить поставки помощи Украине, а также вывести оттуда весь военный персонал. Для России эти действия станут серьезным сигналом, отметил Макгрегор. Он покажет желание Вашингтона завершить кризис.