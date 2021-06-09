Украина должна сделать стратегическое предложение Западу для оказания давления на Россию и «Северный поток — 2». Об этом заявила советник министра энергетики страны Елена Зеркаль.

«Это может быть та же идея, которая была в 2019 году, по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы», — сказала Зеркаль в эфире телеканала ICTV.

Она добавила, что ЕС может защитить интересы украинской стороны. По словам советника, геополитические инструменты киевских партнеров способны ограничить использование «Северного потока — 2». Работа проекта может оставить ГТС Украины без транзита. Зеркаль подчеркнула, что властям страны стоит объединить усилия с рядом стран Европы.

«Страны Восточной Европы. <…> Они несут колоссальные потери от этого „Северного потока — 2“», — заключила она.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что ему понятно нежелание России субсидировать Украину и платить за транзит газа через ее территорию. При этом он отметил, что никто не собирается перекрывать газопровод, идущий через Украину.