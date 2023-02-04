Мир 04 февраля 2023, 18:15 Способ борьбы с украинской ПВО подсказали России аэростаты разведки КНР «МК»: китайские аэростаты над США подсказали способ борьбы с ПВО ВСУ U.S. Department of Defense

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Китайские аэростаты вызвали панику в США, так как ни авиация, ни система противоракетной обороны не воспринимают разведывательный зонд как цель. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Причина кроется в том, что аэростаты движутся очень медленно, не излучают тепло и не обладают радиолокационной контрастностью.

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Вот почему обычный аэростат смог безнаказанно установить режим «открытого неба» над США. Автор статьи указал, что России стоит учиться на чужих ошибках.

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Он счел нелишним обновить арсенал оружия для борьбы с подобными воздушными целями. Этот прием еще в советское время использовала Норвегия, направляя шпионские зонды в воздушное пространство СССР.

«Китайский опыт использования аэростатов наблюдения подсказывает, <…> что мы также сможем в постоянном режиме контролировать украинскую ПВО», — заключил автор.

В США забили тревогу, когда китайский аэростат приблизился к базе с бомбардировщиками-«невидимками».