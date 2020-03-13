Презентацию «Национальной платформы примирения и единства» с Донбассом в Киеве сорвали националисты. В российском МИД заметили, что украинская полиция при этом бездействовала.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Facebook раскритиковала произошедшее в столице Украины.

«Обе стороны обвиняли в своем разъединении Россию, но даже это не помогло им избежать традиционного финала — взаимных оскорблений и драки», — написала она.

Захарова добавила, что показательно повели себя присутствовавшие на презентации полицейские — «проявили абсолютную никчемность».

Мероприятие официальному представителю МИД напомнило «споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца».

Перепалка на презентации началась между националистами и советником секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергеем Сивохо. Политик заявил, что речь идет о внутреннем конфликте, намекнув на гражданскую войну. Его высказывание не всем пришлось по душе. На Сивохо напали.