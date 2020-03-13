«Споры в Лилипутии»: Захарова — о нападении на советника СНБО в Киеве
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Facebook раскритиковала произошедшее в столице Украины.
«Обе стороны обвиняли в своем разъединении Россию, но даже это не помогло им избежать традиционного финала — взаимных оскорблений и драки», — написала она.
Захарова добавила, что показательно повели себя присутствовавшие на презентации полицейские — «проявили абсолютную никчемность».
Мероприятие официальному представителю МИД напомнило «споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца».
Перепалка на презентации началась между националистами и советником секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергеем Сивохо. Политик заявил, что речь идет о внутреннем конфликте, намекнув на гражданскую войну. Его высказывание не всем пришлось по душе. На Сивохо напали.