Мир 06 марта 2023, 03:36 Споры США и Китая из-за Тайваня сравнили с миной замедленного действия Сенатор Пушков назвал споры США и Китая из-за Тайваня миной замедленного действия Unsplash

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Конфликт США и Китая вокруг Тайваня напоминает мину замедленного действия. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

«Нож острый для США и противников воссоединения с Китаем на самом Тайване. Часовой механизм этой геополитической мины замедленного действия продолжает тикать. Час Х неизвестен», ― отметил он.

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Накануне китайские власти заявили о намерении продолжить борьбу против «независимости Тайваня», чтобы добиться воссоединения с регионом. Как отмечено в социально-экономическом плане развития КНР, Пекин надеется на мирное урегулирование данного вопроса.

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Конфликт США и Китая, связанный с международным статусом Тайваня, обострился после визита на остров тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она побывала на спорной территории в августе 2022 года.

Военное вторжение континентального Китая на Тайвань будет неизбежным, сообщило ранее Минобороны США. Аналогичную позицию также высказывал глава ведомства Ллойд Остин. По его словам, вторжение на Тайвань неминуемо.