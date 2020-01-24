Спортсмен тренировался 33 года ради 8-минутного заплыва

Пью назвал ярко-синий туннель под крупнейшим ледяным массивом на планете лучшим местом, которое ему приходилось видеть.

Отмечается, что пловец преодолел восьмиминутный путь в одних плавках при температуре воды лишь на несколько градусов выше нуля.

Ранее Пью уже совершал заплывы на длинные дистанции в океанах. В 2007 году он проплыл через географический Северный полюс. Километровым заплывом он решил привлечь внимание мира к таянию ледников.

Спортсмен поделился планами на будущее. Он хочет проплыть по одному из надледниковых озер, которые образуются из-за таяния полярных льдов.