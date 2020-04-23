Спортивные мероприятия во Франции могут восстановить в сентябре
Роксана Марачиняну, министр спорта Франции, рассказала, когда могут быть возобновлены спортивные турниры в стране. По ее словам, возможный месяц восстановления — сентябрь. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
Из-за пандемии коронавируса все турниры и другие спортивные мероприятия были отложены на неопределенный срок.
«Очевидно, что возобновление спорта в середине июня — оптимальный сценарий, но есть и другие. Также возможно возобновление турниров в сентябре», — заявила Марачиняну.
Помимо этого, существует возможность досрочного завершения чемпионатов с возобновлением соревнований с нового сезона.