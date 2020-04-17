Спортивные лиги возобновят без болельщиков в США
В Соединенных Штатах после возобновления сезонов в профессиональных спортивных лигах матчи будут проходить без болельщиков. Об этом объявил глава государства Дональд Трамп, передает «Газета.ru».
По словам Трампа, многие из лиг будут начинать сезон без фанатов, это будет сделано для телевидения. Он добавил, что позже болельщиков будут сажать через два сиденья друг от друга, а затем, когда коронавирус уйдет, арены заполнят полностью.
«Мы вернем спорт в том виде, каким он должен быть. Так что в определенный момент мы вернемся к норме», — заверил хозяин Белого дома.