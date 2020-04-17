Спортивные лиги возобновят без болельщиков в США

По словам Трампа, многие из лиг будут начинать сезон без фанатов, это будет сделано для телевидения. Он добавил, что позже болельщиков будут сажать через два сиденья друг от друга, а затем, когда коронавирус уйдет, арены заполнят полностью.

«Мы вернем спорт в том виде, каким он должен быть. Так что в определенный момент мы вернемся к норме», — заверил хозяин Белого дома.