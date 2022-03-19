Спортинвентарь обнаружили при обыске в доме президента федерации футбола Луганской области

Прокуратура провела проверку по месту жительства президента федерации футбола Луганской области Игоря Шопина. У него был найден спортинвентарь.

По данным Telegram-канала «ЛуганскИнформЦентр», этот спортивный инвентарь должен был поступить в спортивные школы региона, но Шопин присвоил его себе.

Всего у него изъяли 180 футбольных мячей, футбольные сетки и комплекты формы, которые передали в ГУ ЛНР «Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Футбольную школу детей и молодежи». Директор учреждения направил в прокуратуру благодарственное письмо.

По данным ведомства, с 2015 года Шопин организовывал митинги в поддержку правительства Украины, а также организовал отряд самообороны в Новоайдарском районе. По данным местных жителей он также назвал Россию врагом для местного населения.