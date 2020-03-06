Спор о вагонах между РФ и Украиной решился в пользу российской стороны

Третейская группа нашла несколько нарушений со стороны Москвы, однако их устранение не повлечет существенных последствий и изменений на рынке.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова подчеркнула, что ВТО не нашла нарушений в позициях, которые пыталась оспорить Украина.

Напомним, спор длился с 2015 года. Москва ввела ограничение на поставки украинских вагонов, а также стрелочных переводов. Причиной этого стали претензии российской стороны к безопасности поставляемой техники, сообщил портал «Утро.ру».