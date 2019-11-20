Спор яблока и груши: Столтенберг и Макрон разошлись во взглядах на НАТО и ЕС

Генсек НАТО считает, что ЕС не может защитить Европу. НАТО же Столтенберг назвал сильным альянсом. А по мнению главы Франции, военно-политический блок находится в состоянии «смерти мозга». Представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс рассказал «360», который из союзов действительно играет роль.

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«На следующей неделе я поеду в Париж и планирую обсудить вопрос (слова главы Франции о „смерти мозга“ — прим. „360“) с президентом Макроном… Сегодня я могу сказать, что НАТО сильна, оперативна и жизненно важна для нашей безопасности… Европейский блок не может заменить трансатлантический блок. ЕС важен, но не может защитить Европу», — заявил Йенс Столтенберг в интервью El Pais. Генсек НАТО добавил, что страны должны держаться вместе, а «любая попытка отдалить Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу».

Президент Франции же в интервью журналу The Economist сообщил свое мнение, отличное от заявлений Столтенберга. Макрон уверен, что альянс полностью потерял сообщение внутри себя и находится в состоянии «смерти мозга». Более того, лидер французов считает, что его государству пора думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Однако НАТО и ЕС сравнивать неправильно. Так считает представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс.

Сравнивать НАТО и ЕС, все равно как сравнивать яблоко и грушу. НАТО — это военный союз, а ЕС — это политический союз, поэтому вес и задачи получаются разными Грегори Энгельс представитель Пиратской партии Германии.

Собеседник «360» напомнил, что в Европе нет отдельного военного союза, который мог бы занять роль НАТО. У альянса всегда была задача защищать европейские интересы. А в последнее время у США эта цель ушла с первого плана. Поэтому Европе необходимо создать свои собственные структуры. Макрон и имеет ввиду, по словам Энгельса, что Франции пора брать судьбу в свои руки.

Необходимость в НАТО и ЕС как союзов есть, считает политик, так как у одной конкретно взятой страны нет возможности вовремя и правильно отвечать на все задачи, которые в области безопасности встают в современном мире.

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«Проблема в том, что сейчас произошло, собственно, в Сирии — это отсутствие координации. Турция и США вроде две страны НАТО, но действуют совершенно не скоординированно. В этом проблема состоит», — отметил Энгельс.

НАТО и ЕС, по словам представителя Пиратской партии Германии, будут существовать еще много лет. Есть, конечно, потребность к изменения и реформам. Так альянс должен стать более политическим и более скоординированным. Союзу же необходимо стать более демократичным, считает политик. Также он уверен, что ЕС нужна общая европейская армия.