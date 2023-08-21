Мир 21 августа 2023, 10:37 Спонсоры республиканцев бросились на поиски кандидата в президенты вместо Трампа Axios: спонсоры Республиканской партии США начали поиск альтернативы Трампу Правительство США

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Несколько членов Республиканской партии получили тайные предложения баллотироваться в президенты США. Спонсоры партии накануне праймериз начали срочный поиск альтернативных Дональду Трампу претендентов на этот пост, сообщило издание Axios.

Доноров республиканцев не устроил тот факт, что бизнесмен стал фигурантом уголовных дел. Против него выдвинули обвинения в хранении секретных документов и вмешательстве в выборы. Они решили не вкладываться в предвыборную кампанию партии и подыскать к праймериз достойную замену опальному кандидату. Например, предложения баллотироваться тайно получили губернаторы Вирджинии Гленн Янгкин и Джорджии Брайан Кемп.

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«Люди в отчаянии. Они обеспокоены тем, что может произойти, если Трамп выиграет праймериз, и им нужна жизнеспособная альтернатива», — сказал источник в партии.

Миллиардер Рональд Лаудер поддержит Гленна Янгкина, если тот решит участвовать в выборах. Еще одним его сторонником станет миллиардер Томас Петерффи. Если весной он поддерживал губернатора Флориды Рона Десантиса, то летом пожертвовал организации Youngkin’s Spirit of Virginia PAC около двух миллионов долларов.

Автор статьи предупредил, что план найти нового кандидата от республиканцев может провалиться. Именно за него выступила наибольшая часть электората партии, а до основного предвыборного сезона осталось менее пяти месяцев.

Несмотря на скандалы, Дональд Трамп уверен в своей победе на выборах президента США в 2024 году. Он не признал вину в незаконном хранении секретных документов об обороне.