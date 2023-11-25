Мир 25 ноября 2023, 13:11 Спонсируют все виды бандитизма. Захарова — о том, куда уходят деньги налогоплательщиков ЕС Захарова: на деньги налогоплательщиков ЕС спонсируют бандитизм на Украине РИА «Новости»

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Интерпол отчитался о раскрытии сети киберпреступников. Речь идет об украинских телефонных мошенниках, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее оценке, произошедшее доказывает тот факт, что помощь от стран ЕС в действительности идет на финансирование всех видов бандитизма на Украине.

«Они (телефонные мошенники с Украины.— прим. ред.) представлялись сотрудниками службы безопасности банков», — уточнила Захарова.

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У преступников изъяли симки, мобильные телефоны и серверы. Пострадавшими от их действий оказались главным образом чехи. Сумма ущерба огромная — исчисляется десятками миллионов долларов.

Захарова отметила, что по релизу Интерпола рейд по поимке бандитов провели в Днепропетровске. В нем принимали участие и антинаркотические подразделения. А это свидетельствует о наркосоставляющей киберкриминала, констатировала представитель МИД.

«Вот именно на это — спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому», — заключила дипломат.