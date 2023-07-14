Мир 14 июля 2023, 12:43 «Спонсируют ядерный терроризм». Захарова раскритиковала НАТО после атаки на Курчатов Представитель МИД Захарова после атаки дрона в Курчатове назвала НАТО спонсором терроризма Телеканал «360»

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Поставляя Украине оружие и беспилотники, правительства стран НАТО проспонсировали ядерный терроризм. Попадание дрона в Курскую АЭС могло спровоцировать глобальную катастрофу, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала падение БПЛА в Курчатове Курской области, где находится Курская АЭС, и обратилась к западным странам, которые снабдили киевский режим такими аппаратами. Мария Захарова предупредила о серьезных последствиях атак, которые затронут весь мир. По ее словам, ни Великобритания, ни большинство других стран НАТО не спасутся от ядерной катастрофы.

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«Народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима», — написала она.

Беспилотник упал в Курской области ночью 14 июля, но не сдетонировал. Незначительные повреждения получил один дом. Местные жители, по информации «Царьграда», заметили в небе вспышку, а затем услышали громкий звук.