«Сползает под крыло Москвы». На Западе обеспокоились поведением Грузии

Грузинские власти придерживаются нейтральной позиции по Украине, они не выказывают поддержки Киеву и не вводят антироссийские санкции. Это говорит о том, что Грузия снова возвращается под крыло Москвы, написала французская газета Le Figaro.

Автор материала обратил внимание, что премьер-министр Грузии ранее назвал введение санкций против России бесполезным, а президент Украины уже успел упрекнуть Тбилиси в отсутствии поддержки страны.

На фоне этого на Западе начали бояться, что Грузия превратится в платформу для обхода санкций. «Самая прозападная страна региона опасным образом сползает на российскую орбиту», — заявил бывший грузинский министр и политолог Торнике Гордадзе в комментарии изданию.

Все больше в Грузии критикуют Евросоюз, хотя подали заявку на вступление в ЕС. По мнению Гордадзе, это похоже на попытку саботировать процесс.

О том, что Грузия не будет вводить экономические санкции против России, так как это противоречит интересам страны и народа, премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил 3 апреля. Он также подчеркнул, что не одобряет желания добровольцев отправиться для участия в боевых действиях на Украину.

Украинские власти в апреле обвинили Грузию в том, что страна предоставляет России свою территорию для контрабанды военной техники и военных запчастей. Вице-спикер парламента Грузии Георгий Кахиани назвал эти заявления оскорбительными и не соответствующими действительности.