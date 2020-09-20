«Спокойно пропустить ультиматум»: Джабаров высказался по поводу предложения США о СНВ-3

«Честно говоря, по-моему, что-то перепутали американцы. Они сейчас не в том положении чтобы ставить России ультиматумы», — заявил он.

«Может настать время, когда мы им будем ставить ультиматумы. Они от нас реально отстают в сфере ракетно-ядерного вооружения. Они это понимают, вся эта система ПРО — они ее продолжают развертывать вблизи наших границ», — пояснил эксперт, добавив, что не понимает, зачем привлекать к договору Китай.

«Я думаю, что надо спокойно пропустить подобный ультиматум и вести переговоры на равных. Мы готовы идти на переговоры. Самый простой вариант — это продлить СНВ-3, там не требуется никаких особых нововведений», — указал он.

По его мнению, только после этого можно «спокойно сесть» и «подумать о развитии этого договора» до какого-то качественно нового документа.

«А ставить ультиматум России, которая может за себя постоять, — эти времена давно прошли. А американцы все живут во времена холодной войны», — заключил Джабаров.

Сегодня спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли предложил России подписать предварительный протокол по контролю над вооружениями, который не потребует ратификации и временно заменит истекающий ДСНВ.