«Спланированная акция». Спецдокладчик ООН об убийстве Хашукджи

«Я знаю, что была спецоперация, которая была тщательно организована и подготовлена», — заявила Калламар.

Она подчеркнула свою уверенность в том, что убийство журналиста было тщательно спланировано. По словам Калламар, в организации этого преступления принимали участие множество официальных лиц в Эр-Рияде. Кроме того, после убийства к делу подключились власти в Эр-Рияде. В качестве доказательства такому заключению она приводит тот факт, что на место преступления прибыли 17 саудовских представителей. Калламар уверена, что они явились, чтобы прибраться на месте убийства.

Джамаль Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post. Он переехал в США в 2017 году. Журналист пропал в Турции 2 октября прошлого года. В последний раз его видели входящим в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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В ночь на 20 октября государственные СМИ Саудовской Аравии начали писать о том, что журналист мертв. По их версии, он погиб из-за ссоры с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула сообщила, что его убийство было преднамеренным. Там пояснили, что тело расчленили и уничтожили после того, как Джпмаля задушили в генконсульстве.

Власти Саудовской Аравии заявили, что задержали 21 человека по делу об убийстве Хашукджи. Для тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве прокуратура потребовала смертной казни. Это требование было высказано в отношении пяти человек.