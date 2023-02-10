Мир 10 февраля 2023, 11:39 «Спятил со своими мольбами». Британцев возмутили просьбы Зеленского об истребителях Читателей The Guardian возмутили просьбы лидера Украины Зеленского об истребителях

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Читатели британской газеты The Guardian бурно отреагировали на новость о том, что украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Лондон попросил об отправке истребителей для ВСУ. Комментаторы заметили, что лидер Украины уже перешел все границы в своем попрошайничестве.

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«Зеленский спятил со своими мольбами!» — возмутился один из читателей.

Другой заметил, что на качественную подготовку пилота западного истребителя нужно около пяти лет, так что требования Зеленского — скорее «символическая попытка втянуть нас глубже в конфликт».

Третий указал на то, что в Британии и так мало истребителей, и согласился с тем, что на Украине еще долго придется обучать пилотов, а также ввозить множество запчастей и оборудования.

Четвертый назвал себя «обыкновенным наогоплательщиком», у которого президент Украины «выпрашивает последние деньги».

«Если бы только Украина своевременно перестала обстреливать Донбасс, <…> и Запад не начал направлять тихий и непрерывный поток оружия на Украину. Если бы только они не планировали отвоевать Крым. Тогда все на Украине было бы по-другому», — предположил еще один комментатор.