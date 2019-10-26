Спящую красавцу отыскали в Колумбии. Медики не знают, как ее лечить

Жизнь девушки давно превратилась в череду сновидений с редкими пробуждениями. Ее сон может продлиться и месяц, и другой. Когда Товар засыпает, ее мама оставляет работу и ухаживает за дочерью. Причины паталогии врачи назвать не могут: в мире известны лишь несколько случаев подобного недуга. Жаль, но принцы и поцелуи тоже не принесут облегчения девушке.

Долгие периоды спячки вызваны редким заболеванием неврологического характера. Болезнь называют синдромом Клейне — Левина. Дальше наименования и занесения в каталоги недуга современная медицина не продвинулась. Причины заболевания и способы его лечения все так же остаются загадкой. Всего современной медицине известно приблизительно 40 подобных случаев.

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Мама не отходит от дочери, когда та вдруг надолго засыпает. Девушку приходится переворачивать, ухаживать за ней, кормить.Чтобы Товар не погибла от голода, ее мама готовит питательные смеси, измельчая еду в блендере до состояния полужидкого коктейля. Девушка просыпается, выпивает его и снова отключается. Потом, проснувшись, ничего не помнит.

Отключение памяти, кстати, это еще один симптом. Однажды Товар, проснувшись, даже не узнала мать. Потом память восстановилась.