Спящий кот сорвал отправление поезда в Лондоне

До отправления пассажирского поезда из Лондона в Манчестер оставалось всего полчаса, когда на крыше состава заметили полосатого кота — он залез туда, чтобы поспать. Пассажиров отправили на другом поезде, а с котом пришлось повозиться — его не могли достать 2,5 часа. Самостоятельно спуститься вниз животное отказалось наотрез.

Как пишет The Guardian, была большая опасность, что кот погибнет, так как он лежал, свернувшись калачиком, в непосредственной близости от электропроводов под напряжением в 25 тысяч вольт.

«Нам часто приходится иметь дело с птицами на станции, но за все время, что я здесь [работаю], это первый кот, который решил устроить серфинг на крыше поезда. <…> К счастью, любопытство не убило этого кота, и мы рады, что он не потратил одну из своих девяти жизней», — приводит издание слова менеджера лондонской станции Юстон.

Уговорить усатого спуститься вниз удалось спустя 2,5 часа: к краю крыши поднесли мусорное ведро, в которое он спрыгнул. Людям лезть туда было нельзя, иначе пришлось бы обесточивать контактную сеть.

Оказавшись на земле, кот не стал удирать. Он спокойно пошел по перрону по своим делам.