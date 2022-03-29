«Спящие» ячейки националистов обнаружили в Волновахе
Волонтер Кимаковский заявил о работе «спящих» ячеек националистов в Волновахе
На территории Волновахи продолжают действовать «спящие» ячейки националистических формирований. За последнее время им удалось устроить несколько происшествий. Об этом журналистам, посетившим Волноваху в рамках встречи с главным врачом районной больницы, рассказал волонтер Игорь Кимаковский.
«Здесь работают „спящие“ ячейки националистов, зафиксированы больше 20 человек. Вчера здесь произошел такой инцидент, но все локализовано», — рассказал он.
Основным требованием к журналистам Кимаковский выдвинул пожелание не расходиться за пределы асфальтированных дорог и не отходить от сопровождения.
«Волноваха — зона повышенной опасности. Не собраны до конца все боеприпасы, хотя силы МЧС работают каждый день», — рассказал он.
Военнослужащие Донецкой Народной Республики освободили Волноваху от основных сил нацистов 11 марта. Ее, как и Мариуполь, Вооруженные силы Украины превратили в руины.
Житель Волновахи ранее рассказывал, что военные ВСУ загоняли во дворы домов танки и тяжелую технику.