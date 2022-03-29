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    29 марта 2022, 10:28

    «Спящие» ячейки националистов обнаружили в Волновахе

    Волонтер Кимаковский заявил о работе «спящих» ячеек националистов в Волновахе

    Александр Молочко, Максим Зинкин

    На территории Волновахи продолжают действовать «спящие» ячейки националистических формирований. За последнее время им удалось устроить несколько происшествий. Об этом журналистам, посетившим Волноваху в рамках встречи с главным врачом районной больницы, рассказал волонтер Игорь Кимаковский.

    «Спящие» ячейки националистов обнаружили в Волновахе

    «Здесь работают „спящие“ ячейки националистов, зафиксированы больше 20 человек. Вчера здесь произошел такой инцидент, но все локализовано», — рассказал он.

    Основным требованием к журналистам Кимаковский выдвинул пожелание не расходиться за пределы асфальтированных дорог и не отходить от сопровождения.

    «Волноваха — зона повышенной опасности. Не собраны до конца все боеприпасы, хотя силы МЧС работают каждый день», — рассказал он.

    Военнослужащие Донецкой Народной Республики освободили Волноваху от основных сил нацистов 11 марта. Ее, как и Мариуполь, Вооруженные силы Украины превратили в руины.

    Житель Волновахи ранее рассказывал, что военные ВСУ загоняли во дворы домов танки и тяжелую технику.