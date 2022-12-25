Мир 25 декабря 2022, 04:33 Список военных для обучения управлению ЗРК Patriot составили на Украине Командование ВВС Украины: Киев утвердил список военных для обучения управлению ЗРК Patriot YouTube

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На Украине составили список военнослужащих, которых отправят на обучение по управлению системами зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Его словам привело украинское издание «Общественное».

«Командующий воздушными силами ВСУ утвердил список военных, которые будут учиться управлять системами ПВО Patriot в одной из стран НАТО. Список людей, которые уже могут быть направлены на это обучение, как это было с Iris-Т и NASAMS», — приводятся в материале слова Игната.

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Тогда обучение бойцов заняло несколько недель. Теперь процесс может занять больше времени, поскольку ЗРК Patriot более мощная и дальнобойная техника. В какой именно из стран Североатлантического альянса будет проходить курс обучения, Игнат не уточнил. Он только отметил, что для обучения военных обслуживанию этого ЗРК понадобится два — три месяца.

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Отставной офицер американской разведки Скотт Риттер ранее высказал мнение о том, что США отправят на Украину устаревшую версию ЗРК Patriot, которая не может сбить современные ракеты. Американский генерал в отставке Марк Хертлинг считает, что ВСУ еще не скоро смогут воспользоваться этими комплексами, поскольку украинским военным понадобятся долгие месяцы подготовки перед использованиям ЗРК.