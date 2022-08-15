Список пропавших без вести во время взрыва в ТЦ в Ереване сократился до 17 человек

МЧС Армении опубликовало обновленный список, в котором названы имена 17 человек. Предположительно, они находились на территории ТЦ «Сурмалу» во время взрыва, сообщил ТАСС.

«По результатам звонков полученных на горячую линию МЧС, на территории рынка „Сурмалу“ пропавшими без вести могут считаться следующие 17 граждан. Стали известны также имена двух погибших. Это Анаит Мхитарян и Мисак Маргарян», — говорится в заявлении.

До этого в числе пропавших были 25 человек. Ведомство попросило граждан, у которых есть какая-либо информация об этих людях, звонить на горячую линию ведомства.

Спасательная операция, а также борьба с огнем продолжаются. Инцидент произошел днем 14 августа. По предварительным данным, взорвались пиротехнические товары в одном из магазинов.

В результате ЧП погибли три человека, более 60 получили травмы. Врачи оценивают состояние 36 человек как средней степени тяжести.