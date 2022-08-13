Список обнаруженных у Трампа предметов опубликовали в Сети

Стало известно, что именно американские правоохранители нашли во время обысков в поместье бывшего президента США Дональда Трампа. Опись изъятого опубликовали «Известия».

Издание показало сканы документа. Перечень обнаруженных предметов на бланках министерства юстиции США занял две страницы.

По данным The Wall Street Journal, агенты ФБР забрали из резиденции Трампа около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями и документами, рукописную записку, а также бумаги, касающиеся помилования бывшего советника политика Роджера Стоуна. Обнаружили правоохранители и некоторые данные о президенте Франции Эммануэле Макроне.

Телеканал CNN сообщил, что в поместье Трампа обнаружили секретные документы. Агенты ФБР забрали четыре комплекта «совершенно секретных» документов, три комплекта просто «секретных» и еще три комплекта «конфиденциальных» бумаг.

Бывшего президента США заподозрили в нарушении закона о шпионаже. Если обвинения федералов подтвердятся, Дональд Трамп может угодить за решетку. По мнению самого американского экс-лидера, в обысках не было необходимости.