Порошенко обвинили в фальсификации списка «небесной сотни»

Медведчук заявил, что в действительности к «небесной сотне» можно отнести 50-60 человек.

«Все остальные были внесены в этот список случайно, умышленно, незаконно, издевательски по отношению к тому, что произошло и по отношению к людям, которые погибли. Потому что одних они убивали сами, другие вообще никакого отношения не имели к тому, что происходило на „майдане“, а третьих записали случайно», ― рассказал политик.

Он подчеркнул, что внесение этих людей в списки героев «майдана» было нарушением закона со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко.

По словам Медведчука, вина Порошенко состоит и в причислении случайных людей к героям, и в том, что «он в течение пяти лет подогревал эту историю с „небесной сотней“ и одновременно ничего не сделал для расследования истинных событий на „майдане“».

Ранее исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что на «евромайдане» погибло 78 гражданских лиц и 13 украинских правоохранителей. Официальная статистика Минздрава Украины от 11 апреля 2014 года гласит, что «небесную сотню» составили 105 гражданских лиц.