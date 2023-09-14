Мир 14 сентября 2023, 16:09 Списали ракеты, а деньги — на квартиру в Париже. Власти Украины обвинили в огромной растрате Экс-премьер Азаров: Украина списала миллиарды гривен на ПВО и боеприпасы Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские власти списали огромные суммы бюджетных средств на приобретение по завышенной цене боеприпасов и снаряжения плохого качества, заявил в Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его данным, речь идет о сотнях миллиардов гривен.

Азаров выразил уверенность, что подобным образом украинские власти купили и средства противовоздушной обороны.

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«К примеру, в установке должны быть четыре ракеты, а их по факту три, но по бумагам четыре. Потом списывали все четыре при налете „Гераней“ или „Калибров“, а кто-то покупал себе новую квартиру в Париже», — пояснил политик.

По его мнению, тот факт, что на Украине покупали плохое по качеству старье по золотой цене, — еще полбеды. К тому же об этом уже много раз говорили.

«Но доходило до того, что приходили пустые коробки и чиновники закрывали на это глаза, а после по бумагам выделяли миллионы», — подчеркнул он.

Такие действия, по словам Азарова, приводили к сильнейшему дефициту, солдаты платили жизнью за коррупцию в высших эшелонах власти.

«Списывали боеприпасы и снаряжение после налета беспилотников-камикадзе на склады в стокилометровой зоне от ЛБС. Там вообще жуткий бардак и воровство», — указал экс-премьер.

По данным политика, таким образом украинские власти украли более сотни миллиардов бюджетных гривен. И это по самым скромным подсчетам.