Странное поведение посла ЕС в Молдавии списали на наркотики. Видео

Посла ЕС в Молдавии Петера Михалко заподозрили в употреблении запрещенных препаратов. В Сети появилось видео странного поведения дипломата на официальной церемонии.

На выражение лица посла ЕС обратил внимание Telegram-канал «Комсомольская правда в Молдове». Михалко в составе правительственной делегации на прошлой неделе встречал в столичном аэропорту партию вакцины от коронавируса AstraZeneca.

На размещенном в сети видео дипломат таращил глаза и постоянно запинался во время своего выступления.

Пользователи предположили, что Михалко страдает от «приступа психического заболевания» — у него «случилось обострение и начались галлюцинации».

«Уколитесь зенекой сами и еще не то увидите!» — писали в комментариях. Кто-то решил, что посла «пучит», другие списали все на наркотики.

После вакцинации препаратом AstraZeneca в Европе зарегистрировали 22 случая образования тромбов у людей, получивших эту прививку от коронавируса. Связь между ней и возникшими проблемами со здоровьем пока что не подтвердили, но девять стран ЕС временно прекратили прививочную кампанию AstraZeneca.