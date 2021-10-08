Назван новый спикер Верховной рады Украины

Первый замглавы парламента Руслан Стефанчук стал спикером Верховной рады Украины. Он сменил на этом посту Дмитрия Разумкова.

За него проголосовали 261 депутатов, хотя было бы достаточно 226 голосов, уточнило РИА «Новости».

«Парламент, как единственный законодательный орган, был всегда тем местом, где переплетались политика и законотворчество, но мне кажется, что в парламенте иногда бывает слишком много политики и не очень много профессионального законотворчества», — сказал Стефанчук.

Смысл своей деятельности он видит в повышении качества законодательства, собственный пиар ему не нужен.

Роман Стефанчук родился в 1975 году семье медиков. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности «правоведение», а затем Технологический университет Подолья по специальности «менеджмент производственной сферы».

Он является доктором юридических наук, адвокатом. До последнего момент был первым вице-спикером — представитель президента в Верховной раде, представляет пропрезидентскую партию «Слуга народа».