Спикером парламента Киргизии стал Талант Мамытов

Депутаты парламента Киргизии избрали нового спикера парламента. Им стал представитель фракции «Республика — Ата-Журт» Талант Мамытов.

За его кандидатуру проголосовали 100 из 120 депутатов, написал «Интерфакс». Мамытов уже утвержден в своей должности.

Как сообщил ТАСС, Мамытов оказался единственным кандидатом на этот пост. Предыдущим спикером был Канат Исаев. Он сложил с себя полномочия 4 ноября. Это связано с тем, что Исаев намерен бороться за должность президента страны. Досрочные выборы назначены на 10 января 2021 года.

Общественно-политический кризис произошел в Киргизии в октябре 2020 года. Часть общества оказалась не согласна с результатами парламентских выборов. В стране начались протесты.

ЦИК Киргизии аннулировал итоги голосования. Президент Сооронбай Жээнбеков и премьер Кубатбек Боронов ушли в отставку. Также свой пост потерял секретарь Совбеза Киргизии Кенешбек Дуйшебаев. На его место назначили генерала Рыскелди Мусаева. Исполняющим обязанности главы государства стал Садыр Жапаров.

По словам главы МИД Киргизии Руслана Казакбаева, сейчас ситуация в стране стабилизировалась.