Бездомного пса предложили избрать спикером Народного собрания Болгарии | 360°

Мир 21 октября 2022, 05:00 Бездомного пса предложили избрать спикером Народного собрания Болгарии Пользователи соцсетей требуют избрать спикером Народного собрания Болгарии бездомного пса Pixabay

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Народное собрание Болгарии нового созыва уже два дня не может выбрать председателя. Пользователи соцсетей предложили на этот пост бездомного пса, который пришел к зданию парламента и привлек внимание премьер-министра технического правительства Гылыб Донев. Об этом рассказал портал «24 часа».

Сразу пять партий выдвинули представителей на пост спикера Народного собрания, но ни один из претендентов не может набрать необходимое большинство голосов. Бездомный пес пришел к зданию парламента, где около парадного входа его приметил Донев. Он погладил пса.

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Пользователи соцсетей предложили избрать собаку спикером, эту идею поддержали более 600 человек.

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Новый парламент в Болгарии избрали в начале октября, когда кабинет Кирила Петкова ушел в отставку.

Техническое правительство Болгарии заявило, что страна обеспечена газом на ближайшие 12-14 месяцев. Власти отметили, что у государства есть долгосрочный договор о поставке газа с Азербайджаном, а также соглашения о поставке сжиженного и трубного газа.