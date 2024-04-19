Мир 19 апреля 2024, 09:11 Спикера Сил обороны Юга на Украине отправили в отставку Генштаб ВСУ уволил спикера Сил обороны Юга Гуменюк

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Генштаб ВСУ уволил спикера Сил обороны Юга Наталью Гуменюк, на которую жаловались украинские СМИ. Журналисты заявляли, что руководитель пресс-центра препятствует их работе. О ее отставке сообщили в Telegram-канале генштаба.

«Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк», — говорится в заявлении.

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Она покинет пост с 19 апреля. Специалиста на замену Гуменюк пока выбирают.

Спикер Сил обороны Юга не менялся с весны 2022 года. До этой должности Наталья Гуменюк работала помощником начальника регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Представители украинских СМИ 16 апреля призвали главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Министерство обороны Украины уволить Гуменюк и найти на замену ей более компетентного специалиста, который «умеет адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа».