19 апреля 2024, 09:11
Спикера Сил обороны Юга на Украине отправили в отставку
Генштаб ВСУ уволил спикера Сил обороны Юга Гуменюк
Генштаб ВСУ уволил спикера Сил обороны Юга Наталью Гуменюк, на которую жаловались украинские СМИ. Журналисты заявляли, что руководитель пресс-центра препятствует их работе. О ее отставке сообщили в Telegram-канале генштаба.
«Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк», — говорится в заявлении.
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Она покинет пост с 19 апреля. Специалиста на замену Гуменюк пока выбирают.
Спикер Сил обороны Юга не менялся с весны 2022 года. До этой должности Наталья Гуменюк работала помощником начальника регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Украины.
Представители украинских СМИ 16 апреля призвали главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Министерство обороны Украины уволить Гуменюк и найти на замену ей более компетентного специалиста, который «умеет адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа».
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