Мир 12 января 2023, 18:35 Спикера Сейма Латвии осудили за обращение к Кличко на русском языке Спикера Сейма Латвии Смилтенса раскритиковали за обращение к украинцам на русском языке Публичное достояние

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Спикера латвийского парламента Эдварда Смилтенса осудили за разговоры на русском языке. Политика призвали использовать латышский при обращении к украинцам, сообщил портал Baltijas Balss.

«Просим <…> использовать в публичном общении государственный язык или любой из языков ЕС, если вы не можете донести сообщение до украинцев на украинском государственном языке», — потребовали от Смилтенса в Сети.

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Спикер парламента Латвии пояснил, что записал два видео. Одно из них на русском языке отправил киевскому мэру Виталию Кличко. В обращении Смилтенс назвал градоначальника другом и рассказал об автобусах, которы страна передает Украине. Изначально ролики отправлялись не для публичного распространения. Но Кличко решил показать всем, какую помощь Украине готовит Латвия, чем подставил спикера.

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Смилтенс оправдался тем, что говорил на русском языке только с Кличко. В официальных обращениях, пояснил спикер, он использовал латышский, английский и французский.

Мэр Харькова Игоря Терехова в ноябре 2022 года оштрафовали за использование русского языка в эфире национального телемарафона Украины. В ответ на это он сказал, что продолжит общаться с местными жителями на привычном для них языке.