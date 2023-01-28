Мир 28 января 2023, 19:38 Спикер ВВС Украины оправдался за новости о просьбе передать 24 западных истребителя Публичное достояние

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Спикер Военно-Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг запрос Украины на 24 истребителя западного производства. Он сообщил об этом в эфире украинского телеканала «1+1».

Недостоверность сообщений о таком запросе Игнат объяснил трудностями перевода со стороны журналистов испанского издания El Pais. Те решили, что Игнат обозначил необходимость именно 24 истребителей.

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«Таких заявлений от меня не было», — сказал спикер ВС ВСУ.

Он отметил, что подобные неточности крайне отрицательно сказываются на восприятии. По его словам, обнародованная информация очень чувствительна.

«Не любят партнеры, когда выдается что-то желаемое за действительное», — добавил Игнат.

Также в эфире «1+1» он назвал правильный объем истребителей, в котором нуждаются ВС ВСУ. По его словам, речь идет примерно о 180 единицах боевых самолетов. Точные модели истребителей Игнат не обозначил.